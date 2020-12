Nachrichten aus Ostfriesland

Prozessauftakt in Aurich – 27-Jähriger steht wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ein 27-jähriger Mann aus Aurich muss sich ab heute vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Anfang Juli heimtückisch versucht haben, einen ihm bekannten 23-Jährigen auf dem Auricher Marktplatz mit einem Messer zu töten. Er stach mehrfach auf sein ahnungsloses Opfer ein, welches lebensgefährlich verletzt wurde. Der 27-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes kann dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen. Es sind vorerst sieben Verhandlungstage angesetzt.

254 Tablets an Emder Schulen ausgeliefert

Für die bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik hat die Stadt Emden im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule Geld erhalten. Wie die Kommune mitteilt, werden davon über 250 Tablets an die Schulen in der Seehafenstadt ausgeliefert. Dadurch könne die digitale Ausstattung der Schulen langfristig verbessert werden, so die Stadt.

Glasfaseranschluss im Kreis Aurich

Rund 4.000 Hauseigentümer im Landkreis Aurich, die bisher keinen Verrag abgeschlossen haben, können sich jetzt noch an das neue Glasfasernetz anschließen lassen. Wie der Landkreis mitteilt, endet die Frist Mitte Februar. Rund 7.300 Haushalte entschieden sich bereits für einen kostenlosen Anschluss. Nun gibt es die letzte Chance für gut weitere 4.000 Haushalte. Voraussichtlich im Frühjahr sollen die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz beginnen.