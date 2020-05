Nachrichten aus Ostfriesland

Stunde der Gartenvögel – Zahlen zu Blaumeisen mit Spannung erwartet Der Naturschutzbund NABU ruft an diesem Wochenende zur alljährlichen Vogelzählung auf. Eine Stunde lang sollen Ostfriesen die verschiedenen Vogelarten in ihren Gärten beobachten, zählen und melden. Mit den Ergebnissen wollen sich die Naturschützer ein aktuelles Bild von den Vogelbeständen machen. Im vergangenen Jahr wurde in Ostfriesland der Haussperling am häufigsten gesichtet. Besonders im Blickpunkt steht in diesem Jahr die Blaumeise, da unter ihnen seit Wochen eine tödliche Seuche grassiert. Die Vogelzählung am Wochenende soll zeigen, wie stark die Meisenbestände davon beeinträchtigt wurden.

Schiffskollision vor Juist – Nordwestlich der Insel Juist ist eine Segelyacht mit einem Fischkutter zusammengestoßen. Laut Polizei war Unachtsamkeit der Grund für die Kollision. Dabei entstand ein erheblicher Schaden an der Segelyacht. Verletzt wurde niemand.

Haftbefehle in Emden vollstreckt – Die Polizei hat im Bahnhof einen 52-jährigen Mann kontrolliert, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Wie die Behörde mitteilt, stellten die Beamten bei der Überprüfung fest, dass der Mann mit gleich zwei Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft Aurich gesucht wurde. Er war wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Durch Zahlung der fälligen Geldstrafen, konnte der 52-Jährige einen Gefängnisaufenthalt verhindern.