Nachrichten aus Ostfriesland

Kliniken in Aurich, Emden und Norden lockern Auflagen – Betrieb wird leicht hochgefahren

Die Krankenhäuser in Aurich, Emden und Norden werden ab Montag wieder stufenweise hochgefahren. Wie die Trägergesellschaft mitteilt, sollen dann wieder alle stationären und ambulante Eingriffe möglich sein. Da in den vergangenen Wochen rund 1.300 operativen Eingriffe in den drei Kliniken verschoben wurden, kann dies allerdings einige Wochen dauern. Zudem ist geplant, dass ab sofort alle stationären Patienten vorab auf den Covid-19 Virus getestet werden. Fällt der Test positiv aus, kann der Patient nicht aufgenommen werden. Weiterhin bestehen bleibt das Besuchsverbot in den drei Kliniken. Dies sei durch die bestehenden gesetzlichen Erlasse des Landes und der Kommunen unumgänglich, hieß es.

Fazit der Corona-Reihentests in Ostfriesland – Im Kreis Aurich und der Stadt Emden sind bei den Corona-Reihentests drei von 1.000 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Laut der Kommunen arbeiten diese im medizinischen Bereich. Ziel des freiwilligenTests, an dem hauptsächlich Medizinisches Personal teilnahm, war es, ein Bild des Infektionsgeschehens zu erhalten. Ab Ende Mai sollen dann rund 1.000 weitere Bürger getestet werden.

Landkreis Leer öffnet Wertstoffhöfe – Ab heute sind in Moormerland, Hesel, Weener, Remels und Filsum die Wertstoffhöfe wieder geöffnet. Wie der Landkreis Leer mitteilt, können Privatpersonen zu den gewohnten Zeiten wieder Wertstoffe anliefern. Dafür gelten allerdings strenge Vorlagen. Unter anderem dürfen im Fahrzeug maximal zwei Personen sitzen. Diese müssen Mundschutz und Handschuhe tragen, sobald sie aussteigen. Wenn es zu Wartezeiten kommt, dürfen die Fahrzeuge während dieser Zeit nicht verlassen werden.