Nachrichten aus Ostfriesland

Auswirkungen der Corona-Krise in Ostfriesland – Lage der Wirtschaft kritisch

Trotz weiterer Lockerungen bleibt die Lage der Unternehmen aufgrund der Corona-Krise kritisch. Wie die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland mitteilt, geht das aus einer aktuellen Umfrage hervor. Fast ein Drittel der befragten Unternehmen in Ostfriesland rechnet demnach für das laufende Jahr mit einem Umsatzrückgang von mindestens 25 Prozent. Ein Viertel befürchtet einen Rückgang von über 50 Prozent. Konkrete Auswirkungen der Corona-Krise seien dabei unter anderem ein Rückgang der Nachfrage, der Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit sowie die Stornierung von Aufträgen.



Schadstoffmobil startet wieder – Am Mittwoch startet das Schadstoffmobil mit seiner Entsorgungstour durch den Landkreis Wittmund. Wie der Landkreis mitteilt, steht das Fahrzeug nacheinander in Asel, in Willen, in Ardorf und in Reepsholt, um Schadstoffe anzunehmen. Der Landkreis weist daraufhin, dass bei der Anlieferung die Infektionsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen sind und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss.

Motorradfahrer in Uplengen schwer verletzt – Auf der Großsander Straße hat es einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die Straße in Richtung Remels. Er übersah, dass die 37-jährige Autofahrerin vor ihm nach links abbiegen wollte und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Schwer verletzt kam der 57-Jährige in ein Krankenhaus.