Nachrichten aus Ostfriesland

Schwerer Unfall bei Fahrübungen in Osteel – 17-Jährige verliert Kontrolle über Wagen

Bei einem Treffen mehrerer junger Menschen am Windpark am Eidelweg in Osteel hat eine 17-Jährige einen schweren Unfall gebaut. Laut Polizei drehte die Minderjährige, die keinen Führerschein besaß, zusammen mit dem Wagen eines 18-Jährigen ein paar Runden auf dem Schotterplatz. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und landete kopfüber in einem Graben. Ersthelfer und die Feuerwehr befreiten die Jugendlichen aus dem Auto. Beide wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Feuer im landwirtschaftlichen Anwesen in Wiesens – In einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Bürgermeister-Kleen-Straße hat es gebrannt. Laut Feuerwehr schlugen Flammen und Rauch aus einer Scheune aus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die sechsköpfige Familie blieb unverletzt. Brandursache und Schadenshöhe werden noch ermittelt.

Keine Tagesgäste auf Inseln – Bis auf Weiteres dürfen keine Tagestouristen die Ostfriesischen Inseln besuchen. Das haben die Kommunen in der Region jetzt festgelegt. Das Land Niedersachsen hat es ab heute erlaubt, dass Urlauber Ferienwohnungen oder Campingplätze wieder nutzen dürfen, wenn diese mindestens sieben Tage bleiben. Die Kommunen konnten selbst entscheiden, ob sie Tagesgäste zulassen.