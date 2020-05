Nachrichten aus Ostfriesland

Wege aus der Corona-Krise – IHK stellt wirtschaftspolitische Strategie vor

Die IHK Nord hat eine Strategie vorgelegt, die norddeutschen Unternehmen helfen soll, die Corona-Krise zu überwinden. Wie die Industrie- und Handelskammer mitteilt, ist ein wirtschaftspolitisches Programm nötig, um Unternehmen zu entlasten, Insolvenzwellen zu vermeiden und die Wirtschaft zu stabilisieren. Durch die besondere Bedeutung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft für die Region, hätten die Corona-Verfügungen die norddeutsche Wirtschaft besonders hart getroffen. Umso wichtiger sei ein gemeinsames Maßnahmenpaket der Küstenländer, um mehr Unterstützung vom Bund und von der EU einfordern zu können.



Besuche in Pflegeheimen wieder möglich – In einigen Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Leer sind bald wieder Besuche möglich. Wie der Landkreis mitteilt, lässt das Land Niedersachsen Besuche als Ausnahme vom Besuchsverbot unter bestimmten Auflagen wieder zu. Auch im Landkreis Leer wurden bereits einige Hygienekonzepte von Heimen durch das Gesundheitsamt genehmigt. In diesen Einrichtungen sind Besuche wieder möglich, sobald die Heime die Konzepte baulich und organisatorisch umgesetzt haben.

Wohnhaus in Stapelmoor nach Brand unbewohnbar – Im Möhlenweg ist ein Mehrfamilienhaus bei einem Feuer stark beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Drei Ortsfeuerwehren löschten das Feuer. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.