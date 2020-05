Nachrichten aus Ostfriesland

Entführung eines Leeraner Geschäftsmannes – Ermittlungen abgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft Aurich hat die Ermittlungen gegen den letzten Beteiligten des sogenannten “Leeraner Entführungsfalls” abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde gegen den 55-Jährigen Anklage erhoben wegen erpresserischen Menschenraubs, schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, eine tragende Rolle bei der Entführung eines Leeraner Geschäftsmannes im April 2016 gespielt zu haben. Mehrere Täter hatten den Mann entführt und in einer Ferienwohnung in der Gemeinde Jemgum festgehalten. Sie forderten ein Lösegeld in Höhe von einer Million Euro. Zwei Tage später wurde das Opfer auf einem Pannenstreifen der A31 in der Nähe des Emstunnels weitestgehend unversehrt aufgefunden. Die Täter hatten den Mann frei gelassen, ohne dass es zu einer Übergabe des Lösegeldes kam.

Vermisste Frau tot aufgefunden – In Wiesmoor ist eine ältere, demente Frau als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Ein Passant fand die Frau schließlich tot in einem Wassergraben. Bislang geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

LTE-Ausbau auf Langeoog – Die Telekom hat einen Standort auf Langeoog mit LTE erweitert. Wie der Mobilfunkanbieter mitteilt, vergrößert sich damit die Mobilfunk-Abdeckung auf der Insel und es steht insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Insgesamt betreibt der Anbieter im Landkreis Wittmund 17 Standorte. Bis 2022 sollen noch weitere fünf hinzukommen.