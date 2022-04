Nachrichten aus Ostfriesland

Erdgasförderung bei Borkum – Eckpunkte stehen fest

Die geplante Erdgasförderung bei Borkum rückt ein Stück näher. Das

Wirtschaftsministerium in Hannover und das niederländische Unternehmen One Dyas haben sich auf Eckpunkte verständigt. Unter anderem soll das unter deutschen Hoheitsgewässern geförderte Erdgas auch dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt werden. Der niederländische Konzern will aus dem Feld nahe Borkum bis zu 60 Milliarden Kubikmeter Erdgas fördern. Das Projekt ist bei Umweltschützern und Inselbewohnern umstritten.

Naturschützer kritisieren Aufstauen der Ems

Das jüngste Aufstauen der Ems für eine Schiffsüberführung hat laut Naturschutzbund zahlreiche Vogelnester weggespült. Dies betreffe vor allem Gänse, Enten und Kiebitze. Ein Winterstau der Ems zur Schiffsüberführung sei zwar bis Ende März erlaubt, jedoch müssten dabei die Naturschäden so gering wie möglich gehalten werden, hieß es. Es hätte dafür gesorgt werden müssen, dass keine Vögel in den gefährdeten Bereichen brüten.

Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Unfall auf der B72 in Moordorf sind zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein Transporterfahrer auf die Auricher Straße gefahren und übersah dabei offenbar ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto über die Bahngleise schleuderte und in einem Graben landete. Die beiden Insassen wurden verletzt. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass der Transporterfahrer betrunken war. Sein Führerschein wurde sichergestellt.