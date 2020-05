Nachrichten aus Ostfriesland

Agrar-Gewerkschaft IG Bau warnt – Beschäftigte in der Landwirtschaft bangen um Zusatzrente

Wer in der Landwirtschaft arbeitet, für den steht künftig die betriebliche Zusatzrente auf dem Spiel. Davor hat die Agrar-Gewerkschaft IG Bau jetzt gewarnt. Das liege daran, dass die Arbeitgeber die Tarifverträge zur betrieblichen Altersvorsorge zum Jahresende gekündigt hätten, hieß es. Davon betroffen sind mehr als 3.400 Beschäftige der Landwirtschaft in Aurich, Emden, Leer und Wittmund. Die Gewerkschaft appelliert jetzt an die Arbeitgeber, die Kündigungen zurückzunehmen. Die betriebliche Extra-Rente sei schließlich eine enorm wichtige Säule in der Altersvorsorge, betonte die IG Bau.

Maritime Wirtschaft in Zeiten von Corona – Das Corona-Virus stellt die Maritime Wirtschaft in Norddeutschland vor Herausforderungen. Wie die IG Metall Küste mitteilt, sollte die Bundesregierung öffentliche Aufträge an deutsche Werften und Zulieferer vergeben. Dadurch könnnten die Werftstandorte und die Arbeitsplätze auch in Zeiten der Krise gesichert werden. Alleine in Niedersachsen sind mehr als 6.000 Mitarbeiter im Schiffbau tätig.

Bund fördert 7 Denkmalschutzprojekte in Ostfriesland – Der Bundestag hat jetzt beschlossen, 7 Denkmalgeschützte Projekte in Ostfriesland mit fast 1,3 Millionen Euro zu fördern. Wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Johann Saathoff aus der Krummhörn mitteilt, profitieren von den Sanierungsarbeiten unter anderem auch regionale Handwerksbetriebe. Aber auch das ostfriesische Kulturgut wird gesichert. Von dem Fördergeld profitieren unter anderem die Johannes A Lasco Bibliothek in Emden, das Feuerschiff Amrumbank sowie die Bonifatius Kirche in Arle.