Nachrichten aus Ostfriesland

Nach Änderung der Corona- Verordnung – Tourismus profitiert von Lockerungen

Ab heute gelten die Änderungen der Corona-Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen. Von den Lockerungen der Niedersächsischen Landesregierung profitiert auch der Tourismus in Ostfriesland. Zweitwohnungsbesitzer dürfen wieder in ihre Ferienhäuser und auch Dauercampen ist wieder erlaubt. Der Tagestourismus auf den Inseln dagegen bleibt zunächst untersagt. Die Landesregierung hatte am Montag ihren Plan für die Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekanntgegeben. Diese sieht unter anderem auch vor, Spielplätze im Freien ab heute wieder unter Auflagen zu öffnen.

“Digital vor Ort” startet online – Die Stabsstelle Ehrenamt und Freiwilligenagentur des Landkreises Leer hat ein umfassendes Schulungsangebot entwickelt. Wie der Landkreis mitteilt, richtet sich dieses an Ehrenamtliche, die in Vereinsvorständen und gemeinnützigen Organsiationen tätig sind und wird aufgrund der Corona-Krise zunächst online angeboten. Das Angebot wird vom Land Niedersachsen und der Klosterkammer Hannover finanziell unterstützt. Daher ist es für die Teilnehmer kostenfrei.

Radfahrerin in Großefehn verletzt – Auf der Oldendorfer Straße hat es einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 56-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung beim Abbiegen eine Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Bund und Länder entscheiden: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten verständigten sich darauf, die Öffnungsbeschränkung von 800 qm aufzuheben.

Museen in Osfriesland dürfen wieder öffnen – Zahlreiche Vorschriften müssen eingehalten werden

Die 16 Einrichtungen des Museumsverbandes in Ostfriesland bereiten sich auf ihre Wiederöffnung vor. Wie die Ostfriesische Landschaft mitteilt, öffnen einige Museen bereits in dieser Woche. Voraussetzungen ist allerdings, dass detallierte Hygiene- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Unter anderem muss gewährleistet sein, dass die Besucher Abstand halten können. Dies sei in kleinen Museen oft schwer zu verwirklichen, hieß es. Auch seien die Maßnahmen mit enormen Kosten verbunden, die zunächst kalkuliert werden müssten.

Feuerwehr rettet Kind aus Baum – Im Blinder Weg in Loga ist ein 9-jähriger Junge in einen Baum geklettert und nicht wieder heruntergekommen. Laut Feuerwehr befand er sich etwa 9 Meter hoch in dem Baum. Die Einsatzkräfte retteten ihn mit einer Leiter. Der Junge blieb unverletzt.

Landkreis Leer öffnet Wertstoffhöfe – Ab Freitag sind in Moormerland, Hesel, Weener, Remels und Filsum die Wertstoffhöfe wieder geöffnet. Wie der Landkreis Leer mitteilt, können Privatpersonen zu den gewohnten Zeiten wieder Wertstoffe anliefern. Dafür gelten allerdings strenge Vorlagen. Unter anderem dürfen im Fahrzeug maximal zwei Personen sitzen. Diese müssen Mundschutz und Handschuhe tragen, sobald sie aussteigen. Wenn es zu Wartezeiten kommt, dürfen die Fahrzeuge während dieser Zeit nicht verlassen werden.