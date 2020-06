Radio Ostfriesland feiert 20. Geburtstag

Wir haben allen Grund zum feiern, denn Ihr Lieblingssender wird 20 Jahre alt! Am 20. Mai 2000 ging im Studio das erste Mal das rote Licht an und wir starteten die erste Sendung.

An diese Zeit möchten wir am Mittwoch, dem 20. Mai 2020, erinnern, Leider ist es uns während der Coronaphase nicht möglich, eine Feier anlässlich unseres Geburtstages zu veranstalten. Aber wie sagt man so schön. “Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!” Wir planen für das nächste Jahr eine Jubiläumsfeier für unsere Hörerinnen und Hörer, denn ohne Sie würde unsere Arbeit nur halb so viel Spaß machen!

Wir werden am Mittwoch während unserer Sendezeit zwischen 06 und 18 Uhr unter anderem Telefon – Interviews mit unseren ehrenamtlichen Radiomachern führen, die schon seit Sendebeginn dabei sind.

Wir bedanken uns bei allen Produzenten, die in den vergangenen 2 Jahrzehnten unser abendliches Programm und das Wochenende mit verschiedenen Sendungen gestaltet haben.

Ohne die Unterstützung der lokalen Wirtschaft und der Kommunen wäre es nicht möglich gewesen, Radio Ostfriesland so erfolgreich im Radiomarkt zu etablieren. Auch hier sagen wir “Danke” für die Treue!